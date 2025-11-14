Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Porzucony i zatopiony kuter problemem zarządcy portu w Świnoujściu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska, Kamila Kozioł

Kuter o nazwie Kehrwieder należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu. źródło: UM Świnoujście.
W piątek zapadnie decyzja w sprawie wydobycia porzuconego kutra, który zatonął w Świnoujściu.
Świnoujście. Zatonął kuter porzucony w Basenie Północnym

Do zdarzenia doszło w Basenie Północnym przy nabrzeżu nr 1. Jednostka oparła się o dno portowego basenu i jest częściowo zatopiona.

W piątek na miejscu pojawią się przedstawiciele firmy dźwigowej, którzy mają zaproponować sposób wydobycia jednostki.

Kuter należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu. Po wygaśnięciu umowy rezydenckiej właściciel nie odpowiadał na telefony ani pisma dotyczące uregulowania należności i usunięcia kutra.

Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.

Edycja tekstu: Michał Król

