Porzucony i zatopiony kuter problemem zarządcy portu w Świnoujściu

W piątek zapadnie decyzja w sprawie wydobycia porzuconego kutra, który zatonął w Świnoujściu.

Do zdarzenia doszło w Basenie Północnym przy nabrzeżu nr 1. Jednostka oparła się o dno portowego basenu i jest częściowo zatopiona.W piątek na miejscu pojawią się przedstawiciele firmy dźwigowej, którzy mają zaproponować sposób wydobycia jednostki.Kuter należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu. Po wygaśnięciu umowy rezydenckiej właściciel nie odpowiadał na telefony ani pisma dotyczące uregulowania należności i usunięcia kutra.Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.