Porzucony i zatopiony kuter problemem zarządcy portu w Świnoujściu

W piątek zapadnie decyzja w sprawie wydobycia porzuconego kutra, który zatonął w Świnoujściu.
W piątek na miejscu pojawią się przedstawiciele firmy dźwigowej, którzy mają zaproponować sposób wydobycia jednostki.
Kuter należał do obywatela Niemiec i od dłuższego czasu był problemem dla zarządcy portu. Po wygaśnięciu umowy rezydenckiej właściciel nie odpowiadał na telefony ani pisma dotyczące uregulowania należności i usunięcia kutra.
Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
