Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Rozpoczynają się protesty rolników [MAPA UTRUDNIEŃ]

Region Kamila Kozioł

Mat. Google Maps
W całej Polsce rozpoczynają się protesty rolników. Mają zwrócić uwagę społeczeństwa na rosnące problemy, takie jak niskie ceny skupu, wysokie koszty energii czy paliwa i import żywności, który wypiera polskie produkty z rynku - uważają goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
To nie jest nasza wina, że rządzący doprowadzili nas do tego stanu, że musimy protestować. Dialog nie doprowadza do rozwiązań systemowych - mówił rolnik Stanisław Barna.

- Mamy bardzo wysokie koszty, które wkładamy w ten hektar i go nie odbieramy. Popadamy w problemy finansowe nie ze swojego powodu. Mamy ziemniaki po 20 groszy przywiezione z Niemiec, bardzo duże ilości. Ziemniak kosztuje w sklepie nadal 2-3 złote. To jest nienormalne. Polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać - mówił Barna.

Forma protestu jest uciążliwa, zdajemy sobie z tego sprawę, ale to nie są blokady tylko spowolnienie ruchu. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na skalę problemu - mówił rolnik Edward Kosmal.

- My gwarantujemy bezpieczeństwo żywnościowe, bo to jest ważniejsze niż armaty. I jeżeli zabraknie na stołach żywności, to będzie tragedia. Nie tylko dla rolników, ale również dla mieszkańców - mówił Kosmal.

Traktory wyjadą na drogi w 41 miejscach w całej Polsce. Największe utrudnienia spodziewane są naszym województwie. Akcja protestacyjna potrwa do 14 grudnia.

Link do mapy ze szczegółowymi informacjami znajdziecie w tym miejscu oraz poniżej.


Edycja tekstu: Michał Król
