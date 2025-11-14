Sprawca pobicia lekarki trafi zakładu psychiatrycznego

Jest wniosek u umorzenie postępowania w sprawie pobicia lekarki z Koszalina. Sprawca ma trafić do zakładu psychiatrycznego.

Edycja tekstu: Michał Król



Do zdarzenia doszło w czerwcu tego roku. 45-letni Tomasz Ś., w gabinecie lekarskim napadł na lekarkę. Zepchnął kobietę z fotela, uderzył drukarką w twarz, rzucał w nią przedmiotami oraz uderzał pięściami po twarzy, do tego wyzywał i groził śmiercią. Zaatakował też innego pacjenta, który stanął w obronie lekarki i zniszczył część wyposażenia gabinetu lekarskiego i poczekalni.Biegli orzekli, że podejrzany jest niepoczytalny i powinien trafić do zakładu psychiatrycznego. Wniosek w tej sprawie do sądu złożyła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie.