Koniec remontu wiaduktu przy ul. Wilczej [ZDJĘCIA]

Zniknęły barierki i zwężenia pasów jezdni pod wiaduktem kolejowym przy zbiegu ulic Sczanieckiej, Wilczej i Komuny Paryskiej.

Zakończył się jego remont. Oznacza to, że kierowcom będzie łatwiej i szybciej wjechać czy wyjechać do centrum Szczecina od strony Polic czy Skolwina.Utrudnienia w ruchu w tym rejonie trwały od kwietnia - przypomina Artur Ratuszyński, dyrektor Szczecińskiego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego.- Wszystkie rusztowania zostały na trwale już zdemontowane w związku z tą inwestycją. W tej chwili już tylko kończą się prace porządkowe, domykające cały ten fragment na górze, czyli bez żadnego uszczerbku dla ruchu samochodowego czy pieszego w tym rejonie - mówi Ratuszyński.Remont przedwojennego wiaduktu prowadzony jest w związku z planami uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prace wykonuje firma Trakcja S.A., a inwestorem są Polskie Linie Kolejowe.