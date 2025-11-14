Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Koniec remontu wiaduktu przy ul. Wilczej [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zniknęły barierki i zwężenia pasów jezdni pod wiaduktem kolejowym przy zbiegu ulic Sczanieckiej, Wilczej i Komuny Paryskiej.
Zakończył się jego remont. Oznacza to, że kierowcom będzie łatwiej i szybciej wjechać czy wyjechać do centrum Szczecina od strony Polic czy Skolwina.

Utrudnienia w ruchu w tym rejonie trwały od kwietnia - przypomina Artur Ratuszyński, dyrektor Szczecińskiego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego.

- Wszystkie rusztowania zostały na trwale już zdemontowane w związku z tą inwestycją. W tej chwili już tylko kończą się prace porządkowe, domykające cały ten fragment na górze, czyli bez żadnego uszczerbku dla ruchu samochodowego czy pieszego w tym rejonie - mówi Ratuszyński.

Remont przedwojennego wiaduktu prowadzony jest w związku z planami uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prace wykonuje firma Trakcja S.A., a inwestorem są Polskie Linie Kolejowe.

Edycja tekstu: Michał Król
Utrudnienia w ruchu w tym rejonie trwały od kwietnia - przypomina Artur Ratuszyński, dyrektor Szczecińskiego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 17832 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4257 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 3767 razy)
  4. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3330 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 3090 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rolnicy wyjechali na drogi regionu. Są spore utrudnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Światowy Dzień Cukrzycy. "Wielu nie wie, że choruje..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Znika beton, pojawiają się drzewa. Metamorfoza przy Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jolanta Aniszewska
Inauguracja "Urban Lab Szczecin - Miasto dla Młodych" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Literacka stolica regionu znajduje się w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty