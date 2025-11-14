Będzie wsparcie dla rybołówstwa rekreacyjnego

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego w ciągu kilku tygodni dostaną wsparcie finansowe - poinformował w wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Protesty tych przedsiębiorców, jeszcze za poprzednich rządów, wynikały z braku realizacji obietnic dotyczących rekompensat finansowych po wprowadzeniu zakazu połowu dorsza w 2020 roku.

Armatorzy blokowali drogi, m.in. dojazd na Półwysep Helski oraz do terminali portowych, aby zwrócić uwagę na swój problem. - Teraz dostaną rekompensaty - zapewnia wiceminister Arkadiusz Marchewka.

- Armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego, którzy zostali pozostawieni bez możliwości pracy, dostaną wsparcie. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę o wsparciu armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby stworzyć pomoc finansową dla tych, którzy zakończyli funkcjonowanie. Obiecywano pomoc, skończyło się to na niczym. Powiedzieliśmy jasno, że rozwiążemy ten problem. Ustawa została przygotowana w ubiegłym tygodniu, weszła w życie, więc myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, po zabraniu wszystkich wniosków, armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego otrzymają niezbędną pomoc - powiedział Marchewka.

Rybacy komercyjny, którzy łowią na dużą skalę, dostali wsparcie od Unii Europejskiej.
Najnowsze podcasty