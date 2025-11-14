Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
Skwer przy Rondzie Pionierów w Policach przejdzie duże zmiany [WIZUALIZACJE]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Jest pomysł na uporządkowanie skweru przy Rondzie Pionierów w Policach.
To miejsce od wielu lat odstrasza od spacerów. Teraz jego historia wreszcie się zmienia. Nowy projekt zagospodarowania terenu przygotowany przez Powiat Policki zakłada całkowite uporządkowanie i odnowienie przestrzeni.

Na terenie skweru powstaną alejki i utwardzone ścieżki. Całość uzupełni nowa mała architektura – ławki i kosze na śmieci – a teren zostanie obsadzony nowymi drzewami, krzewami i bylinami. Dodatkowo pojawią się niewielkie elementy edukacyjne dla dzieci.

Edycja tekstu: Michał Król

