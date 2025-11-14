Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
Pijacki rajd zakończony w policyjnym areszcie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
Funkcjonariusze z Białogardu zauważyli kierowcę w Fordzie Transicie, który nieprawidłowo wyprzedzał na jednym ze skrzyżowań. Nakazali mu się zatrzymać, ale ten nie zareagował.
Policjanci ruszyli za nim, a kierowca jechał dalej, łamiąc przepisy drogowe. Gdy się zatrzymał, funkcjonariusze wyczuli od kierującego silny zapach alkoholu. Okazało się też, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów.

Oprócz niego w samochodzie było dwóch pasażerów - jeden z nich miał w organizmie 2,5, a drugi ponad 2 promile alkoholu. Kierowca próbował nakłonić jednego z pasażerów, żeby skłamał policjantom, że to on prowadził samochód.

Samo auto było też w złym stanie technicznym - zostało odholowane, a kierowca i pasażerowie trafili do policyjnego aresztu. Kierowca będzie się tłumaczył przed sądem.

Edycja tekstu: Michał Król

