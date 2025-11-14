Nominacje do architektonicznych nagród dla mostu w Siekierkach [ZDJĘCIA]

Nominacje do dwóch nagród architektonicznych dla Mostu Europejskiego w Siekierkach. Chodzi o konkurs "Życie w Architekturze" i "SHARE Architecture Awards".





Z kolei „SHARE Architecture Awards” to konkurs międzynarodowy. Pod uwagę brane są oddziaływanie obiektu i jego wpływ na lokalną społeczność.

Pierwszy - ogólnopolski - jest organizowany od 20 lat. Most w Siekierkach to jedyny nominowany obiekt z Pomorza Zachodniego. Jury konkursu kładzie nacisk na społeczne i środowiskowe oddziaływanie obiektu. Tutaj przyznawana jest także nagroda publiczności.Most w Siekierkach powstał w 1936 r. Dawna przeprawa graniczna została przekształcona w pieszo-rowerowy most z platformą widokową. Część polska została oddana do użytku w 2021 roku, część niemiecka - rok później.