Sprawdź się - bezpłatnie i anonimowo

Rusza Europejski Tydzień Testowania. Szczeciński Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny będzie od 17 listopada otwarty codziennie, od poniedziałku do piątku, od 15 do 19.
To okazja, by wykonać test w kierunku HIV, HCV i kiły - bez skierowania, za darmo i anonimowo.
Europejski Tydzień Testowania to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma zachęcać do wykonywania testów w kierunku HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. W Szczecinie punkt znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 na pierwszym piętrze.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Europejski Tydzień Testowania to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma zachęcać do wykonywania testów w kierunku HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. W Szczecinie punkt znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 na pierwszym piętrze.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski