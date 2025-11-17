Lipy ze Śródmieścia po pielęgnacji

Cenne, śródmiejskie lipy z Placu Orła Białego w Szczecinie przeszły specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne. Prace prowadzone były przy ich korzeniach.





Miały usunąć zanieczyszczenia, poprawić napowietrzenie gleby i ułatwić przyszłe nasadzenia w zaplanowanym ogrodzie deszczowym. W ubiegłym roku drzewa przeszły kompleksową pielęgnację koron, a w kolejnych miesiącach zostaną dodatkowo odżywione. Zaplanowano podanie im nawozów oraz regularne podlewanie, tak aby wzmocnić ich kondycję.