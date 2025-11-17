Olejomaty w Złocieńcu [ZDJĘCIA]

Mają ograniczyć wylewanie tłuszczów roślinnych oraz zużytego oleju roślinnego do kanalizacji - w Złocieńcu stanęły olejomaty.

Dwa urządzenia pojawiły się w rejonie ulic: Kosynierów i Krętej. Aby pozbyć się oleju, trzeba zarejestrować się w specjalnej, darmowej aplikacji i pobrać butelki, do których będziemy przelewać zużyty olej.



Następnie taką butelkę oddaje się do olejomatu. Za każdą oddaną pełną butelkę użytkownicy otrzymają punkty na swoje konto. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby, będą mogli je wymienić na nagrody.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski