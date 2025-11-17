Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
W Moryniu chcą renowacji stadionu

Region Stanisław Sikora

- To byłby dla nas organizacyjny krok do przodu - mówi prezes klubu Morzycko Moryń, Czesław Trubicki. Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Swoje wsparcie dla renowacji stadionu w Moryniu okazał prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, Maciej Mateńko. Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Jest wniosek o dofinansowanie na renowację stadionu. Gmina Moryń walczy o pozyskanie środków na oświetlenie oraz system nawadniania głównej płyty lokalnego obiektu.
To za sprawą konkursu "Sportowo Kulturalnie Lokalnie" Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej.

- To byłby dla nas organizacyjny krok do przodu - mówi prezes klubu Morzycko Moryń, Czesław Trubicki. - Mamy świetną akademię. W tej chwili jest około 150 dzieciaków. Przy oświetleniu oczywiście możemy wydłużyć zwłaszcza te jesienno-zimowe zajęcia. W przyszłości chcemy też, w porozumieniu oczywiście z gminą, organizować kulturalne wydarzenia. Mamy tutaj świetny Jarmark Moryński. Może to się odbywać również później na płycie.

Swoje wsparcie dla renowacji stadionu w Moryniu okazał prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, Maciej Mateńko. - ZZPN chciałby, żeby wszystkie nasze obiekty się rozwijały, bo to służy przede wszystkim dobru miejscowej społeczności i młodzieży. Tu jest wspaniała atmosfera. Dzisiaj na meczu było mnóstwo osób. Można zobaczyć, jaki doping. Grupa młodych fanów wręcz mnie zauroczyła. Warto i na pewno na mój głos też można liczyć - powiedział Mateńko.

Wniosek o dofinansowanie złożono na kwotę niespełna dwustu tysięcy złotych. W przypadku jego otrzymania, dwadzieścia procent kosztów związanych z inwestycją pokryje Gmina Moryń.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty