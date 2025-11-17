Miał zakaz prowadzenia pojazdów i znów wsiadł za kółko

Poszukiwany z trzema zakazami prowadzenia pojazdów - zatrzymany przez kryminalnych z Koszalina.





42-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Policjanci zauważyli na jednej z ulic miasta znanego im 42-latka, który kierował audi. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną, a dodatkowo obowiązuje go aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymali auto, ale mężczyzna szybko z niego wysiadł i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci złapali go.