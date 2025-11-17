Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Miał zakaz prowadzenia pojazdów i znów wsiadł za kółko

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Poszukiwany z trzema zakazami prowadzenia pojazdów - zatrzymany przez kryminalnych z Koszalina.
Policjanci zauważyli na jednej z ulic miasta znanego im 42-latka, który kierował audi. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną, a dodatkowo obowiązuje go aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymali auto, ale mężczyzna szybko z niego wysiadł i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci złapali go.

42-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od przedwczoraj oglądane 7155 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4744 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 4067 razy)
  4. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3600 razy)
  5. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od przedwczoraj oglądane 3142 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Małgorzata Schwarz
Międzynarodowy boks w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prelekcje, quizy i spotkania... Festiwal "Beton" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rolnicy wyjechali na drogi regionu. Są spore utrudnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Światowy Dzień Cukrzycy. "Wielu nie wie, że choruje..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty