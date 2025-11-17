Przyjechał rowerem, odjechał skuterem. Odpowie przed sądem

Przyjechał do sklepu rowerem, zamienił go na skuter - tylko pojazd nie był jego. Policjanci z Barwic zatrzymali 34-latka, który tłumaczył, że chciał szybciej dojechać... do dziewczyny.
Mężczyzna, gdy przyjechał rowerem do sklepu, zobaczył tam zaparkowany motorower z kluczami w stacyjce. Nie było właściciela. 34-latek wykorzystał okazję i odjechał nie swoim pojazdem.
Właściciel skutera zgłosił kradzież na policję. Jeszcze tego samego dnia policjanci znaleźli porzucony motorower i oddali go właścicielowi. Kolejnego dnia zatrzymali złodzieja. Ten tłumaczył, że chciał jechać do dziewczyny, więc skorzystał z nadarzającej się okazji. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
