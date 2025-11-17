Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Przyjechał rowerem, odjechał skuterem. Odpowie przed sądem

Region Elżbieta Bielecka

Fot. KPP Szczecinek
Fot. KPP Szczecinek
Fot. KPP Szczecinek
Fot. KPP Szczecinek
Przyjechał do sklepu rowerem, zamienił go na skuter - tylko pojazd nie był jego. Policjanci z Barwic zatrzymali 34-latka, który tłumaczył, że chciał szybciej dojechać... do dziewczyny.
Mężczyzna, gdy przyjechał rowerem do sklepu, zobaczył tam zaparkowany motorower z kluczami w stacyjce. Nie było właściciela. 34-latek wykorzystał okazję i odjechał nie swoim pojazdem.

Właściciel skutera zgłosił kradzież na policję. Jeszcze tego samego dnia policjanci znaleźli porzucony motorower i oddali go właścicielowi. Kolejnego dnia zatrzymali złodzieja. Ten tłumaczył, że chciał jechać do dziewczyny, więc skorzystał z nadarzającej się okazji. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty