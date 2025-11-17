Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zamiast sprzedawać bilety stroją fochy, robią figle i przechodzą w tryb "awaria". Biletomaty w szczecińskich tramwajach i autobusach nie cieszą się dobrą opinią wśród pasażerów.
Urządzenia - zarówno te na monety, jak i elektryczne - odmawiają posłuszeństwa.

- Działają kiedy chcą. - Szczerze mówiąc to wygląda tak, że to jest pół na pół. - Dla mnie to jest w ogóle, ani pół, ani drugie pół. - Słusznie, nieraz nie działają. - Dość często nawet. - I potem kierowca nie chciał sprzedawać biletu. - Niby to jest lepiej, szybciej, wrzucasz pieniążek, ale jak nie działa, no to co? - Podejrzewam, że większość jeździ na gapę. - To kwestia wyboru. Jedziesz na gapę, a później co? - Ludzie dostawali mandaty, był problem - mówią mieszkańcy.

Każdy biletomat sprawdzany jest przed wyjazdem - zapewnia Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

- Jest problem z tymi biletomatami na monety. Czytnik dosyć często nie radzi sobie z ich identyfikacją. Przelatują. Zaobserwowaliśmy, że mennica wypuszcza monety lżejsze niż kiedyś, a te biletomaty są dostosowane do monet nieco cięższych. To nie jest takie proste rozwiązać ten problem - mówi Jachim.

Za serwisowanie większości biletomatów odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pytania do ZDiTM wysłaliśmy w czwartek, czekamy na odpowiedź.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
