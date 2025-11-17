Kołobrzeski magistrat zajmie się wyglądem przestrzeni publicznej

Jak powinny wyglądać kołobrzeskie ulice? Takie pytanie chcą zadać mieszkańcom miejscowi urzędnicy. To element prac nad powstającą uchwałą krajobrazową.

Kołobrzeski magistrat tworzy obecnie dokument, który ma określać zasady dotyczące wyglądu przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza szyldów i reklam umieszczanych na budynkach i elementach miejskiej architektury. Będzie to miało wpływ choćby na funkcjonowanie miejscowych przedsiębiorców.





Sami zainteresowani nie ukrywają, że chcą mieć wpływ na kształt przyszłych wytycznych określonych przez ratusz.

- Trochę liberalniej trzeba podejść do przepisów, które mają znaleźć się w tej uchwale, tak żeby nie tworzyć absurdalnych sytuacji. - Znikną billboardy, znikną banery z płotów, ogrodzeń - mówią przedsiębiorcy.Urzędnicy zapraszają na konsultacje wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematem. Zaplanowali dwa spotkania, które odbędą się 20 i 27 listopada o godz. 17 w ratuszu.Wówczas zostaną przedstawione założenia dokumentu. Po uzupełnieniu o wnioski ze spotkań trafi on pod głosowanie Rady Miasta.