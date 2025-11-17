"Akty dywersji sprawiają, że poważniej myślimy o zagrożeniach"

To kolejny etap eskalacji zagrożeń hybrydowych - szczeciński ekspert do spraw bezpieczeństwa komentuje akty dywersji na polskiej kolei, do których doszło w weekend na trasie Warszawa-Lublin.
Możemy spodziewać się różnych scenariuszy zagrożeń. Konieczna jest zarówno czujność ze strony służb, jak i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastuktury krytycznej i społeczeństwa - mówi komandor rezerwy Artur Bilski.
- Z moich obserwacji wynika, że z takim lekceważeniem się podchodzi do tych tematów przez cały czas i ciągle te zagrożenia wydają się odległe. Natomiast teraz widzimy, że już faza twardych zagrożeń już jest - podkreślił.
Bez społecznego wsparcia trudno będzie długofalowo likwidować tego typu zagrożenia - dodaje Bilski.
- Trudno definitywnie przewidzieć kierunki, z których ataki hybrydowe czy sabotażyści się pojawią. Przydałaby się kampania informacyjna na poziomie ogólnokrajowym odnośnie tych zagrożeń; w jaki sposób kontaktować się ze służbami, co może wzbudzić podejrzenia do tego typu działania - zaproponował Bilski.
W miejscowości Mika wybuch zniszczył fragment toru, a pod Puławami zerwano sieć trakcyjną, która uderzyła w pociąg, wybijając szyby w jednym z wagonów.
Akty dywersji na polskiej kolei najprawdopodobniej zostały zlecone przez obce służby - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze.
