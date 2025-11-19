Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczecinianin laureatem konkursu National Geographic [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot Adrian Stejka / National Geographic Magazine Poland
Fot Adrian Stejka / National Geographic Magazine Poland
Fot. Adrian Stejka
Fot. Adrian Stejka
Fot. National Geographic Magazine Poland
Fot. National Geographic Magazine Poland
Mat. www.national-geographic.pl
Mat. www.national-geographic.pl
Szczeciński fotograf Adrian Stejka laureatem Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic Polska w kategorii "Polska nieoczywista".
Zdjęcie, które szczecinianin zgłosił do konkursu, przedstawia płynącą po Odrze jednostkę, a z mgły w tle wyłania się diabelski młyn. Zdjęcie zostało zrobione we wrześniu, o wschodzie słońca - wyjaśnia jego autor.

-Dosyć świeże zdjęcie, bo powstało we wrześniu. To oczywiście wschód słońca, jest to zdecydowanie moja ulubiona pora, szczególnie jesienią, kiedy nie trzeba zbyt wcześnie wstawać na ten wschód. I tak to się właśnie potoczyło, że ten nieoczywisty Szczecin pasował idealnie do kategorii "Polska nieoczywista" - mówi fotograf.

Na oficjalnej gali wręczenia nagród w Warszawie Stejka podkreślił, że miasto w którym się urodził ma duży potencjał fotograficzny.

- Mogłem na gali opowiedzieć o Szczecinie, udowodnić, że Szczecin istnieje, bo to jest gdzieś tam powodem internetowych żartów. Pokazałem im, że miasto ma ciekawe perspektywy fotograficzne i że można zrobić tu takie zdjęcie, które wygra ogólnopolski konkurs - mówi Adrian Stejka.

W ramach tego samego konkursu swoje ulubione zdjęcie wybiorą też internauci. Głosowanie potrwa do 3 grudnia. Chyba nie musimy dodawać, na kogo warto głosować.

Edycja tekstu: Michał Król
