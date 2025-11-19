Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
ZWiK apeluje o usuwanie liści

Region Weronika Łyczywek

Fot. pixabay.com / KaiPilger (CC0 domena publiczna)
Mogą zapychać studzienki na ulicach i powodować niebezpieczne sytuacje. Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji przypomina o regularnym sprzątaniu zalegających liści sprzed domów.
Szczególnie ważne jest sprzątnie liści m.in. z chodników i trawników. Powinny one trafić do brązowych pojemników na śmieci - mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK-u.

- Podczas ulewnych deszczów spływają one wraz z wodą opadową, szczelnie zatykając kratki wpustów. Następstwem takiego nagromadzenia się liści może być brak możliwości odbioru wód opadowych. Może dojść do sytuacji, w której nie będziemy mogli przejechać albo dojdzie do lokalnego podtopienia - tłumaczy Pieczyńska.

Za czystość 30 tysięcy kratek w pasach drogowych w mieście odpowiada ZWiK. Za sprzątanie przy posesjach są odpowiedzialni ich właściciele.

