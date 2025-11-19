Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Awaria ciepłownicza w budynku szczecińskiej prokuratury

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Awaria ciepłownicza w budynku szczecińskiej Prokuratury Okręgowej. Rano w piwnicy obiektu pękła rura.
Jak przekazała nam rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal, na miejscu są pracownicy SEC-u i strażacy, którzy wypompowują wodę.

Dopiero po usunięciu gorącej wody będzie można ustalić zasięg i przyczynę awarii. Ta nie objęła sąsiednich budynków - ich mieszkańcy nie muszą się obawiać o dostawy ciepła.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

