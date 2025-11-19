Awaria ciepłownicza w budynku szczecińskiej Prokuratury Okręgowej. Rano w piwnicy obiektu pękła rura.
Jak przekazała nam rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal, na miejscu są pracownicy SEC-u i strażacy, którzy wypompowują wodę.
Dopiero po usunięciu gorącej wody będzie można ustalić zasięg i przyczynę awarii. Ta nie objęła sąsiednich budynków - ich mieszkańcy nie muszą się obawiać o dostawy ciepła.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
