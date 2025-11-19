Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wyróżnia się na tle innych i znów jest architektoniczną perełką. Zabytkowa willa przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie jest po remoncie.

- Wygląda pięknie w porównaniu z tym, co było jak pamiętam. - Nie ma okien zabitych dechami. - Wyszczególnione są detale, zwłaszcza te drewniane elementy pod dachem i jeszcze kolorystycznie jest to bardzo bogate. - Ta cegiełka dużo robi. - Bardzo się wyróżnia na tle tutaj tych budynków wszystkich. - Była taka trochę zdezelowana. Widać było, że ma ogromny potencjał. Wydaje mi się, że został właśnie wykorzystany i pokazany. Bardzo ładne. Pięknie to wygląda - mówią szczecinianie.





- Tutaj mamy wykończenie oryginalne cegłą licową z takimi detalami. Jestem bardzo zadowolony, że udało się tak kompleksowo te prace przeprowadzić i konsekwentnie. Ta elewacja przede wszystkim odzyskała taką swoją wyjątkową wielobarwność i właśnie ten pierwotny sposób wykończenia - mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecin.



Edycja tekstu: Michał Król

Ceglana elewacja budynku odzyskała swój pierwotny wygląd. Został też odtworzony zegar słoneczny widoczny od strony ulicy Wawrzyniaka.Obecnie budynek zamieszkują cztery rodziny, jeden lokal jest wolny.Remont willi z 1872 roku kosztował 3,5 miliona złotych, z czego 2,7 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków.