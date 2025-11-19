Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Wyróżnia się na tle innych i znów jest architektoniczną perełką. Zabytkowa willa przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie jest po remoncie.
Ceglana elewacja budynku odzyskała swój pierwotny wygląd. Został też odtworzony zegar słoneczny widoczny od strony ulicy Wawrzyniaka.
Obecnie budynek zamieszkują cztery rodziny, jeden lokal jest wolny.
Remont willi z 1872 roku kosztował 3,5 miliona złotych, z czego 2,7 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków.
- Wygląda pięknie w porównaniu z tym, co było jak pamiętam. - Nie ma okien zabitych dechami. - Wyszczególnione są detale, zwłaszcza te drewniane elementy pod dachem i jeszcze kolorystycznie jest to bardzo bogate. - Ta cegiełka dużo robi. - Bardzo się wyróżnia na tle tutaj tych budynków wszystkich. - Była taka trochę zdezelowana. Widać było, że ma ogromny potencjał. Wydaje mi się, że został właśnie wykorzystany i pokazany. Bardzo ładne. Pięknie to wygląda - mówią szczecinianie.
- Tutaj mamy wykończenie oryginalne cegłą licową z takimi detalami. Jestem bardzo zadowolony, że udało się tak kompleksowo te prace przeprowadzić i konsekwentnie. Ta elewacja przede wszystkim odzyskała taką swoją wyjątkową wielobarwność i właśnie ten pierwotny sposób wykończenia - mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecin.
