Sedinum | Leszek Herman
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Wyróżnia się na tle innych i znów jest architektoniczną perełką. Zabytkowa willa przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie jest po remoncie.
Ceglana elewacja budynku odzyskała swój pierwotny wygląd. Został też odtworzony zegar słoneczny widoczny od strony ulicy Wawrzyniaka.

- Wygląda pięknie w porównaniu z tym, co było jak pamiętam. - Nie ma okien zabitych dechami. - Wyszczególnione są detale, zwłaszcza te drewniane elementy pod dachem i jeszcze kolorystycznie jest to bardzo bogate. - Ta cegiełka dużo robi. - Bardzo się wyróżnia na tle tutaj tych budynków wszystkich. - Była taka trochę zdezelowana. Widać było, że ma ogromny potencjał. Wydaje mi się, że został właśnie wykorzystany i pokazany. Bardzo ładne. Pięknie to wygląda - mówią szczecinianie.

- Tutaj mamy wykończenie oryginalne cegłą licową z takimi detalami. Jestem bardzo zadowolony, że udało się tak kompleksowo te prace przeprowadzić i konsekwentnie. Ta elewacja przede wszystkim odzyskała taką swoją wyjątkową wielobarwność i właśnie ten pierwotny sposób wykończenia - mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecin.

Obecnie budynek zamieszkują cztery rodziny, jeden lokal jest wolny.

Remont willi z 1872 roku kosztował 3,5 miliona złotych, z czego 2,7 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty