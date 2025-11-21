Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dźwięk koparek, stukot łopat świadczy o tym, że praca wre... chociaż tempo, zdaniem mieszkańców nie jest olimpijskie. Szczecinianie skomentowali postępy w przebudowie placu Orła Białego w Szczecinie.

Mieszkańcy Szczecina będą mogli zajrzeć przez peryskop do podświetlonych XVIII-wiecznych tuneli odkopanych podczas modernizacji placu.





Przebudowa placu Orła Białego to koszt około 16 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Jego remont trwa od września ubiegłego roku. Po niespodziankach wykopanych w trakcie prac, czyli starych tunelach, roboty zostały wznowione pod koniec maja, a efekty są coraz bardziej widoczne.- No idzie. Od jakiegoś czasu idzie. - Chyba bardzo powoli. - To nie jest tempo olimpijskie. - Bardzo dobrze, że się dzieje. Bardzo źle, że tak długo. - Trochę trwa. Może trochę dłużej niż trochę. - Teraz już troszkę lepiej. - Coś się zaczyna dziać. Wykopaliska. Tam deptak jest już położony. - Dalej chodnik już powstał, więc coś tam widać.- W zeszłym roku tu widziałam, tak samo było i teraz. Słabo. - Także perspektywa szykuje się bardzo ładna - mówią mieszkańcy.Trwa przebudowa chodników i nawierzchni ulic Staromłyńskiej i Koński Kierat. Ostatnio rozpoczął się montaż lamp - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.- Będzie tutaj dużo zieleni, elementy architektoniczne w postaci ławek, małej sceny, zagospodarowania całego terenu, żeby mogły odbywać się tutaj różnego rodzaju aktywności i wydarzenia miejskie. Prace te powinny całościowo zakończyć się do końca 2026 roku - mówi Zieliński.