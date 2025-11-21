Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Dźwięk koparek, stukot łopat świadczy o tym, że praca wre... chociaż tempo, zdaniem mieszkańców nie jest olimpijskie. Szczecinianie skomentowali postępy w przebudowie placu Orła Białego w Szczecinie.
Jego remont trwa od września ubiegłego roku. Po niespodziankach wykopanych w trakcie prac, czyli starych tunelach, roboty zostały wznowione pod koniec maja, a efekty są coraz bardziej widoczne.

- No idzie. Od jakiegoś czasu idzie. - Chyba bardzo powoli. - To nie jest tempo olimpijskie. - Bardzo dobrze, że się dzieje. Bardzo źle, że tak długo. - Trochę trwa. Może trochę dłużej niż trochę. - Teraz już troszkę lepiej. - Coś się zaczyna dziać. Wykopaliska. Tam deptak jest już położony. - Dalej chodnik już powstał, więc coś tam widać.- W zeszłym roku tu widziałam, tak samo było i teraz. Słabo. - Także perspektywa szykuje się bardzo ładna - mówią mieszkańcy.

Trwa przebudowa chodników i nawierzchni ulic Staromłyńskiej i Koński Kierat. Ostatnio rozpoczął się montaż lamp - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

- Będzie tutaj dużo zieleni, elementy architektoniczne w postaci ławek, małej sceny, zagospodarowania całego terenu, żeby mogły odbywać się tutaj różnego rodzaju aktywności i wydarzenia miejskie. Prace te powinny całościowo zakończyć się do końca 2026 roku - mówi Zieliński.

Mieszkańcy Szczecina będą mogli zajrzeć przez peryskop do podświetlonych XVIII-wiecznych tuneli odkopanych podczas modernizacji placu.

Przebudowa placu Orła Białego to koszt około 16 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Po niespodziankach wykopanych w trakcie prac, czyli starych tunelach, roboty zostały wznowione pod koniec maja, a efekty są coraz bardziej widoczne.
Ostatnio rozpoczął się montaż lamp - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty