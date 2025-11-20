Wielka akcja policyjnych poszukiwaczy. Zatrzymano 1725 osób

Policja zatrzymała 1725 osób, w tym 158 obcokrajowców. To efekt dwudniowej ogólnopolskiej akcji policyjnych poszukiwaczy.

17 i 18 listopada w działaniach wzięło udział ponad 26 tysięcy funkcjonariuszy. Młodszy aspirant Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie powiedział, że wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa.- Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane m.in. za najcięższe przestępstwa: z czerwoną notą Interpolu, za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, także za udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także psychotropowych - mówi Jaworski.Na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymano 72 poszukiwane osoby. Wśród nich było 11 osób ściganych listem gończym.Policja współpracowała ze Strażą Graniczną - jednym z celów akcji było sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 93 osoby, wobec których Policja skierowała do Straży Granicznej wnioski o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. W Zachodniopomorskiem zatrzymano 12 obcokrajowców.To trzecia taka akcja służb w tym roku. Łącznie podczas tegorocznych ogólnopolskich akcji poszukiwawczych zatrzymano 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.