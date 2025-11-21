Startuje nowa operacja wojskowa "Horyzont"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To odpowiedź rządu na akty dywersji, do których doszło w miniony weekend.

W akcję zaangażowanych będzie około 10 tysięcy wojskowych.



Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego żołnierze będą wspierać służby cywilne w ochronie infrastruktury krytycznej, szczególnie tej związanej z koleją. W akcję zaangażowanych będzie około 10 tysięcy wojskowych.