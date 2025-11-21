Startuje nowa operacja wojskowa "Horyzont" Region 2025-11-21 07:30 Informacyjna Agencja Radiowa Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] To odpowiedź rządu na akty dywersji, do których doszło w miniony weekend. Rzecznik MSZ: wniosek o wydanie Ukraińców przekazany BiałorusiEkspert: uszkodzenie torów to element rosyjskiej wojny hybrydowej Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego żołnierze będą wspierać służby cywilne w ochronie infrastruktury krytycznej, szczególnie tej związanej z koleją. W akcję zaangażowanych będzie około 10 tysięcy wojskowych. Edycja tekstu: Jacek Rujna Relacja Agnieszki Drążkiewicz (IAR) Dodaj komentarz