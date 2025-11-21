Rusza lodowisko przy Netto Arenie

Tysiąc metrów kwadratowych lodu i taneczna muzyka - o godzinie 16 (piątek) uruchomione zostanie lodowisko przy szczecińskiej Netto Arenie.
Ze ślizgawki będzie mogło jednocześnie korzystać 150 osób.
W dniu otwarcia przygotowano sporo atrakcji - to między innymi animacje na łyżwach, konkursy dla dzieci i gorąca czekolada dla stu pierwszych łyżwiarzy.
Lodowisko w piątek będzie otwarte do godziny 22. a w soboty i niedziele w godz. 10-22.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
