Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]

Prawie ćwierć tony narkotyków i zatrzymane cztery osoby to finał akcji policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariuszy CBŚP.
Podejrzani, mieszkańcy powiatu stargardzkiego, usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i trafili do tymczasowego aresztu. Policja zabezpieczyła około 240 kg, gotowych środków odurzających oraz ponad 5 ton substancji chemicznych mogących służyć do dalszej produkcji narkotyków.
Akcję przeprowadzono w jednym z gospodarstw w Czarnkowie. Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie w stodołach i pomieszczeniach gospodarczych odkryto linie produkcyjne narkotyków.
Zatrzymanym grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie wobec wszystkich podejrzanych.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Zatrzymani są w wieku od 40 do 54 lat, to trzech mężczyzn i kobieta.
