Szpital na szczecińskich Pomorzanach świętuje Światowy Dzień Wcześniaka.
W Netto Arenie odbędzie się w sobotę rodzinny event poświęcony najmłodszym pacjentom, którzy przyszli na świat przed czasem, a także ich bliskim. W programie wydarzenia znajdą się liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
- Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach i pokazach przygotowanych przez specjalistów, animatorów oraz fizjoterapeutów dziecięcych. Dla najmłodszych przygotowano m.in. terapię przez zabawę, kącik artystyczno-sensoryczny, a także edukacyjne zajęcia pod hasłem "Dbamy o pierwsze ząbki" - zapowiada rzecznik placówki, Mateusz Iżakowski.
Wydarzenie będzie też okazją do rozmów ze specjalistami: neonatologami czy fizjoterapeutami.
Początek zaplanowano na godzinę 10:30, zakończenie o godz. 15.
