Trwają konsultacje ws. wiaduktów na Jagiellońskiej i Pomorskiej [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

Skrzyżowanie ulic Witkiewicza, Twardowskiego i Jagiellońskiej. Mat. Urząd Miasta Szczecin Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwa wiadukty za dziesiątki milionów złotych mogą powstać w Szczecinie - potrzeba jednak opinii mieszkańców. Chodzi o stworzenie bezkolizyjnych przejazdów kolejowych na ulicy Pomorskiej i Jagiellońskiej.





- Mieszkam blisko, jest tu ciężko. Jeśli mają zrobić SKM, to te tory będą wiecznie zajęte, czyli jestem za. - Tu pociągi towarowe długie, o różnych porach i do szpitala ludzie chodzą. Dobry pomysł. - Umożliwiłoby to przejście jakieś i lepszą komunikację. Często, szczególnie jak szlabany są zamknięte, to ciężko jest tutaj przejechać. I autobus czeka i wszystko - mówią mieszkańcy.



Głosy mieszkańców są kluczowe, by uzyskać dofinansowanie inwestycji. W zeszłym roku projekt nie otrzymał wsparcia, bo PKP miało wątpliwości co do przeprowadzonych konsultacji społecznych - mówi Wojciech Dorżynkiewicz, radny Koalicji Obywatelskiej.



- Powstała Szczecińska Kolej Metropolitarna. Za rok ona ruszy w pełnej krasie i ten przejazd na Jagiellońskiej i na Pomorskiej będzie jeszcze częściej zamykany. Staramy się o to, żeby nagłośnić, że są te konsultacje, żeby mieszkańcy wzięli w nich udział, wypowiedzieli się - mówi Dorżynkiewicz.



Aby wziąć udział w konsultacjach należy



