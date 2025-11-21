Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Staranne koki i skomplikowane warkocze - to tylko niektóre ze stylizacji wymyślane przez uczestników Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerskiego "Srebrny lok".

Edycja tekstu: Michał Król



W Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia 26 fryzjerów i fryzjerek zmierzyło się z wymagającymi fryzurami. Uczestnicy rywalizowali w dwóch fantazyjnych kategoriach - rozwód z przeszłością oraz gotycki sojusz z mrokiem.- Tapiruję włosy na przodzie, żeby przyczepić te włosy nowe. Będę robił kapelucha, oplątuję włosy po tym, taką czapkę z włosów. - Teraz robię upięcie, którego baza jest z tapirem. Zależy mi na objętości. Modelka też ma strój dopasowany do tego, żeby wszystko grało, miało jedną spójność - mówią uczestnicy.- Jak tylko usłyszeli 3-2-1 start, to było widać, że zaczęły się trząść rączki. Oni mieli czas na przygotowanie tych fryzur, pracują na własnych modelkach - mówi Elżbieta Kaczprzak, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.- Tutaj fryzura przede wszystkim to nie jest finał, to jest ta "kropka nad i" tak naprawdę, dopełnienie tego wszystkiego, co się ma w głowie. Zwracam uwagę też na zachowanie fryzjera - mówi Krzysztof Pankiewicz, w roli jury.To była 29. edycja konkursu "Srebrny lok".