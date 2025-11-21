Ekomural "Malowana łąka" w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ekologiczny mural powstaje w Kołobrzegu. To część projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

W ramach tego zadania w Szczecinie powstał mural z wizerunkiem kota Gacka. W Kołobrzegu realizowany jest natomiast projekt zatytułowany "Malowana łąka". Zdecydowali o tym sami mieszkańcy i komisja konkursowa.



Pracami zajmuje się artysta z Warszawy, a tętniąca życiem łąka powoli zapełnia elewację kamienicy przy ulicy Słowińców 4. Całość realizowana jest specjalnymi farbami, które dzięki swoim właściwościom mają oczyszczać powietrze.



Zawartość w farbie dwutlenku tytanu sprawia, że w kontakcie ze światłem, tlenem i wilgocią farba rozkłada szkodliwe substancje.



Łącznie w regionie powstanie 11 ekomurali.



