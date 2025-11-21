Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ekomural "Malowana łąka" w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Ekologiczny mural powstaje w Kołobrzegu. To część projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
W ramach tego zadania w Szczecinie powstał mural z wizerunkiem kota Gacka. W Kołobrzegu realizowany jest natomiast projekt zatytułowany "Malowana łąka". Zdecydowali o tym sami mieszkańcy i komisja konkursowa.

Pracami zajmuje się artysta z Warszawy, a tętniąca życiem łąka powoli zapełnia elewację kamienicy przy ulicy Słowińców 4. Całość realizowana jest specjalnymi farbami, które dzięki swoim właściwościom mają oczyszczać powietrze.

Zawartość w farbie dwutlenku tytanu sprawia, że w kontakcie ze światłem, tlenem i wilgocią farba rozkłada szkodliwe substancje.

Łącznie w regionie powstanie 11 ekomurali.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

