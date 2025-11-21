Kołobrzeg stroi się na święta

Na ulicach, skwerach i deptakach w Kołobrzegu instalowane są pierwsze świąteczne ozdoby. Ubiegłoroczne świecące pawie w tym roku zastąpią renifery.

Edycja tekstu: Michał Król

Pierwsze ozdoby świąteczne pojawiły się w centrum Kołobrzegu. Wynajęta przez miasto firma instaluje iluminacje na ulicznych lampach. Na Skwerze Pionierów pojawiają się renifery 3D. W przestrzeni miejskiej pojawią się jeszcze fontanny z bombek, anioły i inne dekoracje, zarówno stojące, jak i wiszące na miejskich budynkach.Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński mówi, że ozdoby zaplanowano nie tylko w centrum miasta.- Można powiedzieć, że tak naprawdę na każdej dzielnicy akcent będzie. W centrum, nasze miejskie skwery, parki oraz oczywiście plac ratuszowy w strefie uzdrowiskowej. Okolice Molo, latarni morskiej, ale akcentów nie zabraknie też na innych ulicach - mówi Kujaczyński.Montaż wszystkich ozdób potrwa do 4 grudnia. Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowano w Mikołajki. Za całość miasto zapłaci rekordowe 1,5 mln zł.