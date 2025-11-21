Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Plany budowy nowoczesnego Portu Jachtowego odroczone

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Teren przy ulicy Przestrzennej 3 w Szczecinie przejąć na własność chce Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń. Planują utworzyć w tym miejscu nowoczesny Port Jachtowy "Marina Pogoń".
Sprawa trafiła na posiedzenie Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta. Wniosek przedstawił Przemysław Taraciński, dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

- Stowarzyszenie wielokrotnie zwracało się do nas o nabycie całego terenu z którego korzysta. My jednak tutaj proponujemy tylko działki o powierzchni 54 tys. metrów, czyli o 5,4 hektara - mówił Taraciński.

Obecny na posiedzeniu komisji komandor Marek Czaja zadeklarował, że po nabyciu przez SEJK "Pogoń" Szczecin tego terenu, przeprowadzone zostaną na nim liczne remonty i inwestycje.

- Budowa slipu o długości mniej więcej 35 m dla jednostek do 30 metrów, wykonanie placu postojowego dla zimowania jachtów i wybudowanie hotelu, który był w planie, który składaliśmy - mówił Czaja.

Mimo zapewnień ze strony potencjalnego nabywcy sprawa ta wzbudziła sporo pytań oraz wątpliwości samych radnych - w tym m.in. Przemysława Słowika.

- To jest ogromny teren. Nie przypominam sobie w ostatnich latach, żebyśmy taki teren poddawali po ten wykup. I nie mam wątpliwości co do państwa działań i tego co się wydarzyło. Chciałbym zaproponować wniosek o zdjęcie tego z porządku obrad, pojechanie tam, zobaczenie tego, jak to wygląda na żywo, wizji lokalnej - mówił Słowik.

Wniosek został przegłosowany i tym samym sprzedaż miejskiego gruntu znajdującego się przy ul. Przestrzennej 3 zostanie prawdopodobnie zdjęta z obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa - w tej właśnie sprawie - wstępnie zaplanowano na 3 grudnia.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty