Ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki. "Nikt nie zostanie bez pomocy"

Rozpoczęła się już dwudziesta piąta już edycja "Szlachetnej Paczki". To akcja wspierająca rodziny, które przed świętami potrzebują m.in. odzieży, środków czystości, żywności, ale też lodówek, pralek czy radia.
Obecnie na liście dostępnej na stronie szlachetnapaczka.pl widnieje blisko pół tysiąca rodzin z naszego regionu - mówi wolontariuszka Natalia Szefler.
- Cały czas coś na tej stronie się pojawia, więc jeżeli nie widzimy rodziny, która gdzieś tam mieści się w naszym budżecie, to można sprawdzić stronę następnego dnia i może ktoś taki na przykład się pojawi - mówi Szefler.
Darczyńcy często łączą swoje siły, aby móc spełnić marzenia tych prostych i prawdziwych rodzin - mówi wolontariusz Wojciech Krygier.
- Nikt nie zostanie bez pomocy. Jeżeli nawet nie wie, jaki pierwszy krok wykonać, no to wpierw dzwoni wolontariusz i pyta, czy na pewno przeczytaliśmy historię, czy coś nas bardziej ujęło, też bardziej przedstawi tę sytuację. Wiadomo, że jak przeczytamy, to jest trochę inaczej niż jak z kimś porozmawiamy - mówi Krygier.
Wolontariusze przekazują dary przygotowane z okazji świąt Bożego Narodzenia w tak zwany weekend cudów, czyli 12 i 13 grudnia.
W ubiegłym roku w ramach Szlachetnej Paczki pomoc otrzymało ponad 17 tys. rodzin, a wartość finansowa tej pomocy to 72,5 mln zł.
