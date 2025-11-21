Ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki. "Nikt nie zostanie bez pomocy"

Natalia Szefler. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się już dwudziesta piąta już edycja "Szlachetnej Paczki". To akcja wspierająca rodziny, które przed świętami potrzebują m.in. odzieży, środków czystości, żywności, ale też lodówek, pralek czy radia.





- Cały czas coś na tej stronie się pojawia, więc jeżeli nie widzimy rodziny, która gdzieś tam mieści się w naszym budżecie, to można sprawdzić stronę następnego dnia i może ktoś taki na przykład się pojawi - mówi Szefler.



Darczyńcy często łączą swoje siły, aby móc spełnić marzenia tych prostych i prawdziwych rodzin - mówi wolontariusz Wojciech Krygier.



- Nikt nie zostanie bez pomocy. Jeżeli nawet nie wie, jaki pierwszy krok wykonać, no to wpierw dzwoni wolontariusz i pyta, czy na pewno przeczytaliśmy historię, czy coś nas bardziej ujęło, też bardziej przedstawi tę sytuację. Wiadomo, że jak przeczytamy, to jest trochę inaczej niż jak z kimś porozmawiamy - mówi Krygier.



Wolontariusze przekazują dary przygotowane z okazji świąt Bożego Narodzenia w tak zwany weekend cudów, czyli 12 i 13 grudnia.



W ubiegłym roku w ramach Szlachetnej Paczki pomoc otrzymało ponad 17 tys. rodzin, a wartość finansowa tej pomocy to 72,5 mln zł.

