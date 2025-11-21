Policyjna akcja w Szczecinku. "Funkcjonariusze oddali strzały"

W Szczecinku podczas działań operacyjnych policjantów padły strzały.

Edycja tekstu: Michał Król

Do zdarzenia doszło na ulicy Narutowicza - mówi asp. szt. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.– Policjanci z Białogardu prowadzili na naszym terenie czynności. Potwierdzam, że funkcjonariusze oddali strzały. Nie ma osób rannych - mówi Matys.Policja nie podaje na razie szczegółów dotyczących przebiegu interwencji ani tożsamości uczestników. Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy wykonują oględziny i zabezpieczają ślady.