Policyjna akcja w Szczecinku. "Funkcjonariusze oddali strzały"

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W Szczecinku podczas działań operacyjnych policjantów padły strzały.
Do zdarzenia doszło na ulicy Narutowicza - mówi asp. szt. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

– Policjanci z Białogardu prowadzili na naszym terenie czynności. Potwierdzam, że funkcjonariusze oddali strzały. Nie ma osób rannych - mówi Matys.

Policja nie podaje na razie szczegółów dotyczących przebiegu interwencji ani tożsamości uczestników. Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy wykonują oględziny i zabezpieczają ślady.

Edycja tekstu: Michał Król
