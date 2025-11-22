Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz

Poniżej zera. Zimowy sprzęt na drogach regionu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Mroźno, ale bez opadów w regionie. Na trasy wyjechał zimowy sprzęt.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tej chwili pracuje 48 solarek.
Spotkać je można na głównych drogach województwa.

W ciągu dnia, głównie nad morzem, przewidywane są przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Temperatury od: -4 do +3 stopni Celsjusza.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

