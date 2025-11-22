Poniżej zera. Zimowy sprzęt na drogach regionu

Mroźno, ale bez opadów w regionie. Na trasy wyjechał zimowy sprzęt.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tej chwili pracuje 48 solarek.
Spotkać je można na głównych drogach województwa.
W ciągu dnia, głównie nad morzem, przewidywane są przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.
Temperatury od: -4 do +3 stopni Celsjusza.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
