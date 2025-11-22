Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zabójstwo bezdomnego w Choszcznie. Jest akt oskarżenia

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa bezdomnego w Choszcznie. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku.
34-letni Mateusz L. pobił mężczyznę, a następnie podpalił domek letniskowy, w którym ten przebywał. Pokrzywdzony zmarł.

Świadkami zdarzenia była Aleksandra N. oraz Krzysztof M. Cała trójka znana jest policji; była wielokrotnie karana.

Mateusz L. nie przyznaje się do winy - zasłania się niepamięcią.

Natomiast Aleksandra N. i Krzysztof M., przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Mateuszowi L. grozi dożywocie.

Pozostała dwójka może trafić za kraty na trzy lata.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

