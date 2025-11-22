Sobota - Dzień Otwarty Notariatu

W godz. 10-16 ponad 600 notariuszy bezpłatnie podpowie jak nie popaść w kłopoty. Eksperci stacjonarnie, a także online i telefonicznie doradzą w sprawach dotyczących między innymi testamentów, umów majątkowych i sprzedaży nieruchomości.
Ogólnopolska akcja to stała inicjatywa Krajowej Rady Notarialnej oraz 11 izb notarialnych koordynujących wydarzenia na poziomie lokalnym.
W naszym regionie ze specjalnych porad będzie można skorzystać:
- w Białogardzie, w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich;
- w Kamieniu Pomorskim, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej;
- w Szczecinku, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka”;
