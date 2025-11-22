Sobota - Dzień Otwarty Notariatu

W godz. 10-16 ponad 600 notariuszy bezpłatnie podpowie jak nie popaść w kłopoty. Eksperci stacjonarnie, a także online i telefonicznie doradzą w sprawach dotyczących między innymi testamentów, umów majątkowych i sprzedaży nieruchomości.

Ogólnopolska akcja to stała inicjatywa Krajowej Rady Notarialnej oraz 11 izb notarialnych koordynujących wydarzenia na poziomie lokalnym.

W naszym regionie ze specjalnych porad będzie można skorzystać: w Białogardzie, w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich;

w Kamieniu Pomorskim, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej;

w Szczecinku, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka”; Dodatkowo notariusze Izby będą dyżurować przy telefonie: 91 443 55 81 .



Edycja tekstu: Jacek Rujna Dodatkowo notariusze Izby będą dyżurować przy telefonie: