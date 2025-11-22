Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn

Region Krzysztof Cichocki

źródło: pixabay.com/pl/699417/falco/CC0 - domena publiczna
Trwa tylko chwilę, a może uratować życie. W CH Galaxy w Szczecinie ruszają darmowe badania dla mężczyzn.
Można bezpłatnie wykonać USG jąder oraz test PSA, pomagające we wczesnym wykrywaniu raka jąder i prostaty.

- Dwa mobilne gabinety USG, lekarze będą przeprowadzać bezpłatne badania USG jąder w kierunku zmian na jądrach. I druga rzecz: dla panów, którzy są nieco starsi - testy jakościowe PSA, które też będziemy robić obok - zapowiadał Piotr Grudziecki ze Stowarzyszenia Fizjosport.

Badania trwają do godziny 20 (na parterze).

Edycja tekstu: Jacek Rujna
