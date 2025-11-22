Samochód uderzył w przybudówkę klatki schodowej

Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]

Samochód osobowy uderzył w przybudówkę klatki schodowej bloku. Do zdarzenia doszło w Koszalinie na wysokości ronda na ulicy Władysława IV i Jana Pawła II.

Poszkodowane zostały kierująca i jej nastoletnia córka. Obie trafiły do szpitala.



Uszkodzeniu uległa konstrukcja przybudówki oraz przyłącze gazowe do budynku, z którego zaczął ulatniać się gaz. Interweniowało pogotowie gazowe.



Kierująca była trzeźwa. Według relacji policji, chwilę przez zdarzeniem miała stracić przytomność. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.



