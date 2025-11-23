Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kościół katolicki: uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Region Piotr Kołodziejski

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W niedzielę w Kościele katolickim uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Wprowadził ją do kalendarza liturgicznego papież Pius XI w 1925 roku.
Orszak, a to oznacza utrudnienia

Orszak, a to oznacza utrudnienia

Jest obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, poprzedzającą pierwszą Niedzielę Adwentu. W niedzielę ulicami Szczecina przejdzie też orszak.

- Królowanie Jezusa nie jest odwzorowaniem żadnego władcy ziemskiego - mówi ks. Daniel Grocholewski.

- Królowanie Jezusa doprowadza do tego, że każdy, kto staje się jego podwładnym, tak naprawdę zyskuje wolność. Jezus pokazuje nam to w najprostszym obrazie, że jego tronem jest krzyż, jego królowaniem jest zwycięstwo nad złem, nad śmiercią, nad szatanem - wyliczał.

- Chrystus w tej uroczystości chce, żebyśmy zaprosili go, by był Panem naszego życia - dodaje ks. Grocholewski.

- Moich myśli, moich marzeń, moich intencji, moich porażek, sukcesów, moich relacji z ludźmi, mojego życia rodzinnego, zawodowego, moich inspiracji, tego, co mnie motywuje, ale także tego co wprowadza we mnie niepokój i lęk - dodał.

Ulicami Szczecina przejdzie Orszak Chrystusa Króla.

W południe msza święta w Bazylice Archikatedralnej, a po niej orszak przejdzie do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Zwycięstwa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

