Kościół katolicki: uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W niedzielę w Kościele katolickim uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Wprowadził ją do kalendarza liturgicznego papież Pius XI w 1925 roku.

- Królowanie Jezusa nie jest odwzorowaniem żadnego władcy ziemskiego - mówi ks. Daniel Grocholewski.





- Królowanie Jezusa doprowadza do tego, że każdy, kto staje się jego podwładnym, tak naprawdę zyskuje wolność. Jezus pokazuje nam to w najprostszym obrazie, że jego tronem jest krzyż, jego królowaniem jest zwycięstwo nad złem, nad śmiercią, nad szatanem - wyliczał.





- Chrystus w tej uroczystości chce, żebyśmy zaprosili go, by był Panem naszego życia - dodaje ks. Grocholewski.





- Moich myśli, moich marzeń, moich intencji, moich porażek, sukcesów, moich relacji z ludźmi, mojego życia rodzinnego, zawodowego, moich inspiracji, tego, co mnie motywuje, ale także tego co wprowadza we mnie niepokój i lęk - dodał.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jest obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, poprzedzającą pierwszą Niedzielę Adwentu. W niedzielę ulicami Szczecina przejdzie też orszak.Ulicami Szczecina przejdzie Orszak Chrystusa Króla.W południe msza święta w Bazylice Archikatedralnej, a po niej orszak przejdzie do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Zwycięstwa.