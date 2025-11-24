Ul. Siewna. Przebudowa kanalizacji na ukończeniu

Kończą się prace przy przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na ul. Siewnej na Żelechowie.
Inwestycja w tym rejonie była konieczna, by zwiększyć przepustowość sieci i poprawić komfort życia mieszkańców.
Mimo, że remont samej nawierzchni ul. Siewnej nie był planowany, dzięki współpracy jednostek miejskich uda się poprawić standard drogi.
ZDiTM zadeklarował przekazanie płyt betonowych do wbudowania w nawierzchnię, aby zastąpić uszkodzony materiał.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
