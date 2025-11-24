Ucieczka poszukiwanego. Skuteczny pościg policji

Uciekał przed policją, bo był poszukiwany - pościg zakończył się zatrzymaniem 40-latka.
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu pyrzyckiego. Mężczyzna - mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych - nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali go.
40-latek posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i był poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności.
Trafił do zakładu karnego.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi pięć lat za kratami, a za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów - do 15 lat.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
40-latek posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i był poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności.
Trafił do zakładu karnego.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi pięć lat za kratami, a za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów - do 15 lat.
Edycja tekstu: Jacek Rujna