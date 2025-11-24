Szczecin. Pracownicy IPN przeszkoleni przez WOT na poligonie

11 pracowników szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczyło w kilkugodzinnych zajęciach terenowych, podczas których uczyli się uzdatniać wodę, rozpalać ogień, zbudować schronienie w lesie i posługiwać karabinem.

Pracownicy IPN poznali również podstawowe zasady obchodzenia się z bronią. Rozkładali, składali i czyścili karabinki MSBS Grot, które są standardowym wyposażeniem żołnierzy WOT.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która współpracuje ze szczecińskim IPN, przy organizacji m.in. wydarzeń rocznicowych i projektów edukacyjnych.O wojskowym survivalu, w którym w miniony weekend uczestniczyło 11 pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, poinformowano w poniedziałek rano.- Zajęcia, które odbyły się na poligonie w Podjuchach, były wyzwaniem. Mróz dawał się przez kilka godzin we znaki i uczestnicy szybko mogli przekonać się, czy przygotowali się odpowiednio do zajęć w terenie – przekazał rzecznik szczecińskiego IPN Marcin Górka.Głównym celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności przetrwania w trudnych warunkach. Na tzw. pasie taktycznym ćwiczyło sześć kobiet i pięciu mężczyzn. Najstarszy był 54-latek. Jak wyjaśnił Górka, urzędnicy uczyli się, jak pozyskać wodę za pomocą samodzielnie przygotowanego urządzenia.– I jak uzdatnić wodę choćby pobraną z kałuży – podkreślił rzecznik IPN w Szczecinie.Uczestnicy szkolenia poznawali techniki rozpalania ognia i ukrywania ogniska, orientacji w terenie, a także budowy tymczasowego schronienia. Podczas zajęć instruktorzy WOT doradzali też, jak przygotować tzw. plecak ewakuacyjny i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.Górka przypomniał, że specjaliści z WOT prowadzą cyklicznie szkolenia dla pracowników IPN z przysposobienia obronnego według programu zatwierdzonego przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zajęcia samoobrony dla kobiet.- Pracownicy szczecińskiego IPN już po raz drugi wzięli udział w tego typu przedsięwzięciu. Świadczy to o ich odpowiedzialności - ocenił, cytowany w komunikacie IPN, mjr Marcin Michałek ze 143. batalionu lekkiej piechoty 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT, którego żołnierze stacjonują w Szczecinie i Wałczu.- Wojsko ruszyło ze szkoleniami dla cywilów pod hasłem „wGotowości” kilka dni temu, podczas gdy urzędnicy IPN już mają wiedzę, która pomoże im ewentualnie poradzić sobie w sytuacji kryzysowej. Tak na wszelki wypadek. Bo nie mówimy przecież tylko o stanie wojny, ale także o możliwej katastrofie naturalnej: powodzi, zalaniu, czy sytuacji innego kryzysu – podkreślił mjr Michałek.Wspólne działania IPN i WOT te efekt umowy, jaką zawarli w 2023 r. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szczeciński oddział IPN sformalizował współpracę z 14. ZBOT w styczniu 2024 r., a 13 listopada br. podpisano porozumienie także z 15. Lubuską Brygadą Obrony Terytorialnej.