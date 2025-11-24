Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Szczecin. Pracownicy IPN przeszkoleni przez WOT na poligonie

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: www.facebook.com/Terytorialsi
źródło: www.facebook.com/Terytorialsi
11 pracowników szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczyło w kilkugodzinnych zajęciach terenowych, podczas których uczyli się uzdatniać wodę, rozpalać ogień, zbudować schronienie w lesie i posługiwać karabinem.
Szkolenie przeprowadzili instruktorzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która współpracuje ze szczecińskim IPN, przy organizacji m.in. wydarzeń rocznicowych i projektów edukacyjnych.

O wojskowym survivalu, w którym w miniony weekend uczestniczyło 11 pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, poinformowano w poniedziałek rano.

- Zajęcia, które odbyły się na poligonie w Podjuchach, były wyzwaniem. Mróz dawał się przez kilka godzin we znaki i uczestnicy szybko mogli przekonać się, czy przygotowali się odpowiednio do zajęć w terenie – przekazał rzecznik szczecińskiego IPN Marcin Górka.

Głównym celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności przetrwania w trudnych warunkach. Na tzw. pasie taktycznym ćwiczyło sześć kobiet i pięciu mężczyzn. Najstarszy był 54-latek. Jak wyjaśnił Górka, urzędnicy uczyli się, jak pozyskać wodę za pomocą samodzielnie przygotowanego urządzenia.

– I jak uzdatnić wodę choćby pobraną z kałuży – podkreślił rzecznik IPN w Szczecinie.

Uczestnicy szkolenia poznawali techniki rozpalania ognia i ukrywania ogniska, orientacji w terenie, a także budowy tymczasowego schronienia. Podczas zajęć instruktorzy WOT doradzali też, jak przygotować tzw. plecak ewakuacyjny i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pracownicy IPN poznali również podstawowe zasady obchodzenia się z bronią. Rozkładali, składali i czyścili karabinki MSBS Grot, które są standardowym wyposażeniem żołnierzy WOT.

Górka przypomniał, że specjaliści z WOT prowadzą cyklicznie szkolenia dla pracowników IPN z przysposobienia obronnego według programu zatwierdzonego przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zajęcia samoobrony dla kobiet.

- Pracownicy szczecińskiego IPN już po raz drugi wzięli udział w tego typu przedsięwzięciu. Świadczy to o ich odpowiedzialności - ocenił, cytowany w komunikacie IPN, mjr Marcin Michałek ze 143. batalionu lekkiej piechoty 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT, którego żołnierze stacjonują w Szczecinie i Wałczu.

- Wojsko ruszyło ze szkoleniami dla cywilów pod hasłem „wGotowości” kilka dni temu, podczas gdy urzędnicy IPN już mają wiedzę, która pomoże im ewentualnie poradzić sobie w sytuacji kryzysowej. Tak na wszelki wypadek. Bo nie mówimy przecież tylko o stanie wojny, ale także o możliwej katastrofie naturalnej: powodzi, zalaniu, czy sytuacji innego kryzysu – podkreślił mjr Michałek.

Wspólne działania IPN i WOT te efekt umowy, jaką zawarli w 2023 r. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szczeciński oddział IPN sformalizował współpracę z 14. ZBOT w styczniu 2024 r., a 13 listopada br. podpisano porozumienie także z 15. Lubuską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od wczoraj oglądane 3149 razy)
  2. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2734 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od przedwczoraj oglądane 2575 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2095 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1734 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin

Najnowsze podcasty