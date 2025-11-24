Co z wymianą opon na zimowe? "Ludzie czekają na ostatnią chwilę"

Śnieg i mróz dla kierowców oznaczają nie tylko skrobanie oblodzonych szyb, ale też wymianę opon.

Edycja tekstu: Michał Król

Ci, którzy ze zmianą opon letnich na zimowe zwlekali, teraz muszą czekać. By sprawdzić, jak długo kierowcy muszą czekać na wolny termin w zakładzie, zajrzeliśmy do Świnoujścia.- Ludzie po prostu czekają na ostatnią chwilę. Jak w internecie piszą, że będzie śnieg, to wtedy walą tutaj tabunami - mówi Wiesław Majewski z firmy VulKing Opony.- Tydzień wcześniej trzeba było tu się zapisać, żeby dostać się w kolejkę i teraz czekamy cierpliwie. - Mam wymienione. Dobrze się jeździ. Jak dobra opona, to się nie ślizga. Im szybciej, tym lepiej, nie zaskoczy zima - mówią kierowcy.Gdyby ktoś zadzwonił dzisiaj i chciał wymienić opony na zimowe, ile musi czekać?- Jeżeli mówi, że mu bardzo zależy i płaci razy trzy, to my znajdziemy miejsce. Ale jeżeli normalnie, to raczej nie. Są terminy, tydzień czasu trzeba czekać - dodaje Wiesław Majewski.Synoptycy zapowiadają, że mróz w najbliższych dniach odpuści, ale kolejne przymrozki mają się pojawić już w przyszłym tygodniu.