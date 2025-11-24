Co z wymianą opon na zimowe? "Ludzie czekają na ostatnią chwilę"

Śnieg i mróz dla kierowców oznaczają nie tylko skrobanie oblodzonych szyb, ale też wymianę opon.
Ci, którzy ze zmianą opon letnich na zimowe zwlekali, teraz muszą czekać. By sprawdzić, jak długo kierowcy muszą czekać na wolny termin w zakładzie, zajrzeliśmy do Świnoujścia.
- Ludzie po prostu czekają na ostatnią chwilę. Jak w internecie piszą, że będzie śnieg, to wtedy walą tutaj tabunami - mówi Wiesław Majewski z firmy VulKing Opony.
- Tydzień wcześniej trzeba było tu się zapisać, żeby dostać się w kolejkę i teraz czekamy cierpliwie. - Mam wymienione. Dobrze się jeździ. Jak dobra opona, to się nie ślizga. Im szybciej, tym lepiej, nie zaskoczy zima - mówią kierowcy.
Gdyby ktoś zadzwonił dzisiaj i chciał wymienić opony na zimowe, ile musi czekać?
- Jeżeli mówi, że mu bardzo zależy i płaci razy trzy, to my znajdziemy miejsce. Ale jeżeli normalnie, to raczej nie. Są terminy, tydzień czasu trzeba czekać - dodaje Wiesław Majewski.
Synoptycy zapowiadają, że mróz w najbliższych dniach odpuści, ale kolejne przymrozki mają się pojawić już w przyszłym tygodniu.
- Ludzie po prostu czekają na ostatnią chwilę. Jak w internecie piszą, że będzie śnieg, to wtedy walą tutaj tabunami - mówi Wiesław Majewski z firmy VulKing Opony.
- Tydzień wcześniej trzeba było tu się zapisać, żeby dostać się w kolejkę i teraz czekamy cierpliwie. - Mam wymienione. Dobrze się jeździ. Jak dobra opona, to się nie ślizga. Im szybciej, tym lepiej, nie zaskoczy zima - mówią kierowcy.
Gdyby ktoś zadzwonił dzisiaj i chciał wymienić opony na zimowe, ile musi czekać?
- Jeżeli mówi, że mu bardzo zależy i płaci razy trzy, to my znajdziemy miejsce. Ale jeżeli normalnie, to raczej nie. Są terminy, tydzień czasu trzeba czekać - dodaje Wiesław Majewski.
Synoptycy zapowiadają, że mróz w najbliższych dniach odpuści, ale kolejne przymrozki mają się pojawić już w przyszłym tygodniu.
Edycja tekstu: Michał Król