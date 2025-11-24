Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejna biała plama na medycznej mapie regionu zlikwidowana. Szpital Powiatowy w Pyrzycach otworzył poradnię okulistyczną.

W poradni można przeprowadzić zarówno badania diagnostyczne, jak i zabiegi - mówi optometrystka, Ewa Błażejewska.



- Badamy przód i tył oka, ciśnienie w gałce ocznej, robimy badanie tomografem, który jest właśnie jednym z atutów poradni. Lekarze robią różne zabiegi, leki podspojówkowe czy wstrzykiwane do oka - dodaje Błażejewska.



To jest kolejny krok w powiększaniu zakresu usług, które możemy świadczyć - mówi dyrektor szpitala, Mariusz Przybylski.



- Chcielibyśmy uruchamiać kolejne poradnie, aktualnie mamy 15 poradni, żeby ten kontakt medyczny dla mieszkańców naszego otoczenia był jak najbliższy - dodaje Przybylski.



Koszt otwarcia poradni to ponad 300 tysięcy złotych, fundusze zebrano przy wsparciu gmin z powiatu pyrzyckiego.



Autorka edycji: Joanna Chajdas