Radio Szczecin » Region
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kolejna biała plama na medycznej mapie regionu zlikwidowana. Szpital Powiatowy w Pyrzycach otworzył poradnię okulistyczną.
W poradni można przeprowadzić zarówno badania diagnostyczne, jak i zabiegi - mówi optometrystka, Ewa Błażejewska.

- Badamy przód i tył oka, ciśnienie w gałce ocznej, robimy badanie tomografem, który jest właśnie jednym z atutów poradni. Lekarze robią różne zabiegi, leki podspojówkowe czy wstrzykiwane do oka - dodaje Błażejewska.

To jest kolejny krok w powiększaniu zakresu usług, które możemy świadczyć - mówi dyrektor szpitala, Mariusz Przybylski.

- Chcielibyśmy uruchamiać kolejne poradnie, aktualnie mamy 15 poradni, żeby ten kontakt medyczny dla mieszkańców naszego otoczenia był jak najbliższy - dodaje Przybylski.

Koszt otwarcia poradni to ponad 300 tysięcy złotych, fundusze zebrano przy wsparciu gmin z powiatu pyrzyckiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

