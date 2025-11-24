Nastolatek środkiem jezdni pędził na hulajnodze

Pędził na hulajnodze elektrycznej z prędkością ponad 50km/h. 15-latek jechał środkiem jezdni bez wymaganych uprawnień i rażąco przekroczył dozwoloną prędkość.
Jego zachowanie nagrał policyjny wideorejestrator, a nastolatka zatrzymali koszalińscy policjanci.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej to 20 km/h.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej to 20 km/h.
Autorka edycji: Joanna Chajdas