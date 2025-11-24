Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Trwa remont na ul. Nehringa [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

fot. ZDiTM
fot. ZDiTM
fot. ZDiTM
fot. ZDiTM
fot. ZDiTM
fot. ZDiTM
Trwają prace remontowe jezdni i chodników na ulicy Nehringa w Szczecinie. Nową nawierzchnię zyska 2-kilometrowy odcinek jezdni na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej.
Wyremontowane zostaną również chodniki w rejonie dwóch skrzyżowań ul. Nehringa z ul. Szosa Polska oraz z ul. Kościelną.

Do tej pory wykonano prace związane z frezowaniem nawierzchni. Teraz wykonawca przygotowuje się do położenia pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej.

Wartość inwestycji to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

