Trwa remont na ul. Nehringa [ZDJĘCIA]

Trwają prace remontowe jezdni i chodników na ulicy Nehringa w Szczecinie. Nową nawierzchnię zyska 2-kilometrowy odcinek jezdni na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej.
Wyremontowane zostaną również chodniki w rejonie dwóch skrzyżowań ul. Nehringa z ul. Szosa Polska oraz z ul. Kościelną.
Do tej pory wykonano prace związane z frezowaniem nawierzchni. Teraz wykonawca przygotowuje się do położenia pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej.
Wartość inwestycji to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
