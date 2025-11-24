Opozycja krytykuje budżet Kołobrzegu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Proponowanie "odgrzewanych kotletów" i wstrzymywanie wydatków inwestycyjnych - takie zarzuty do projektu budżetu Kołobrzegu przedstawiła miejscowa opozycja.

W przyszłym roku wydatki miasta wyniosą 594 miliony złotych przy planowanym deficycie na poziomie 57 milionów.



170 milionów złotych chcą wydać władze Kołobrzegu na przyszłoroczne inwestycje. Takie założenia znalazły się w projekcie budżetu miasta na 2026 rok. Krytykuje je jednak opozycja.



Przewodniczący klubu radnych PiS Bartosz Bieńkowski wskazuje, że największe nakłady inwestycyjne w budżecie, jak "Zielone Tarasy Kultury", termomodernizacje obiektów publicznych czy przebudowa brzegów Parsęty to tematy odkładane od dawna.



- Budżet ten przybrał formę wybitnie mało istotną, co do inwestycji prorozwojowych. W zasadzie tam nie można znaleźć tego typu. inwestycji - podkreśla Bieńkowski.



Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta odpiera te zarzuty tłumacząc, że w budżecie znalazły się 23 spośród 30 wniosków złożonych przez klub PiS.



- Trudno tutaj mówić o odgrzewanych kotletach, bo budżet został zrobiony w dużej mierze w oparciu o rozmowy właśnie z radnymi i z klubami - dodaje Kujaczyński.



Głosowanie nad budżetem miasta w Kołobrzegu zaplanowano na najbliższą środę.



Autorka edycji: Joanna Chajdas