Opozycja krytykuje budżet Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Proponowanie "odgrzewanych kotletów" i wstrzymywanie wydatków inwestycyjnych - takie zarzuty do projektu budżetu Kołobrzegu przedstawiła miejscowa opozycja.
W przyszłym roku wydatki miasta wyniosą 594 miliony złotych przy planowanym deficycie na poziomie 57 milionów.

170 milionów złotych chcą wydać władze Kołobrzegu na przyszłoroczne inwestycje. Takie założenia znalazły się w projekcie budżetu miasta na 2026 rok. Krytykuje je jednak opozycja.

Przewodniczący klubu radnych PiS Bartosz Bieńkowski wskazuje, że największe nakłady inwestycyjne w budżecie, jak "Zielone Tarasy Kultury", termomodernizacje obiektów publicznych czy przebudowa brzegów Parsęty to tematy odkładane od dawna.

- Budżet ten przybrał formę wybitnie mało istotną, co do inwestycji prorozwojowych. W zasadzie tam nie można znaleźć tego typu. inwestycji - podkreśla Bieńkowski.

Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta odpiera te zarzuty tłumacząc, że w budżecie znalazły się 23 spośród 30 wniosków złożonych przez klub PiS.

- Trudno tutaj mówić o odgrzewanych kotletach, bo budżet został zrobiony w dużej mierze w oparciu o rozmowy właśnie z radnymi i z klubami - dodaje Kujaczyński.

Głosowanie nad budżetem miasta w Kołobrzegu zaplanowano na najbliższą środę.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

