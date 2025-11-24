Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Cichy zabójca" znów atakuje. Kolejne zatrucia czadem w regionie [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

fot. PSP w Szczecinie
W tym sezonie grzewczym w regionie 12 osób zostało poszkodowanych na skutek podtrucia czadem. Jedna osoba zmarła.
Ostatnie zdarzenie miało miejsce w niedzielę w Szczecinie. Kobieta została znaleziona nieprzytomna w łazience i trafiła do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zatrucia tlenkiem węgla był niesprawny piec gazowy.

W mieszkaniu nie było czujnika czadu, dodatkowo zatkany był wlot do wentylacji - mówi oficer prasowy komendy miejskiej PSP w Szczecinie, Bartosz Janicki. - Ze względu na to, że mamy niewystarczającą ilość powietrza, następuje niecałkowite spalanie, a z tego właśnie wytwarza się tlenek węgla. Niestety przy takiej pogodzie, przy minusowych temperaturach często z kratek tak naprawdę wieje tym chłodem, wówczas je zatykamy - tłumaczy Janicki.

Strażacy w województwie mieli w tym sezonie grzewczym 35 zgłoszeń związanych z emisją tlenku węgla.

Jedna osoba poniosła śmierć - mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie: - Mamy 12 osób poszkodowanych, no i niestety jedną ofiarę śmiertelną. To zdarzenie z zeszłego tygodnia z powiatu białogardzkiego. W mieszkaniu, w którym doszło do tej tragedii, nie było zamontowanej autonomicznej czujki tlenku węgla.

Koszt czujnika tlenku węgla to blisko 100 złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Najnowsze podcasty