Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Park kieszonkowy czy parking? W Kołobrzegu trwa spór [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu wciąż trwają dyskusje i spory o to, jak zagospodarować miejską działkę, na której przez lata nieformalnie mogli parkować mieszkańcy jednego z osiedli.
Wszystko zmieniło się w momencie, gdy jedna ze wspólnot postawiła na swoim terenie szlaban, który zamknął dojazd do miejskiego terenu. Wówczas miasto zdecydowało o zmianie jego przeznaczenia.

Na placu przy Wojska Polskiego przez kilkadziesiąt lat parkowali okoliczni mieszkańcy. Teraz - na wniosek grupy mieszkańców - miasto planuje w tym miejscu stworzyć tzw. park kieszonkowy. To nie podoba się blisko 90 osobom, które chcą w tym miejscu parkować pojazdy.

- Jeżeli my tego miejsca nie będziemy w ogóle mieć, to co my zrobimy? Gdzie te samochody mamy trzymać? - 80 parę miejsc tutaj było, te samochody muszą gdzieś stać - mówią mieszkańcy.

Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta tłumaczy, że winę za zmiany na tym terenie ponosi wspólnota mieszkaniowa, która postawiła szlaban na jedynej drodze dojazdowej do miejskiej działki.

- Ten teren nie ma bezpośredniego dojazdu do drogi, przejeżdżamy przez prywatną posesję jednej ze wspólnot, która na swoim terenie zamontowała szlaban. Jest to dla nas w tym momencie nie do przyjęcia - podkreśla Kujaczyński.

Obie strony mają przystąpić do dalszych rozmów, przyszłość tego terenu nie została przesądzona.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od wczoraj oglądane 3319 razy)
  2. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2750 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od przedwczoraj oglądane 2724 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2116 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od wczoraj oglądane 2019 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty